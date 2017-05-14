Чудо у Рижского роддома: никто не остался равнодушен!

 

Фото: fli

Выписка мамы и малыша из роддома - один из самых счастливейших и запоминающихся дней в истории семьи. Посмотрите, как торжественно и творчески подошел к этому событию некий папа!

Фото дивной белоснежной кареты было опубликовано на официальной странице Рижского роддома в Фейсбук. Не ошибемся, если предположим, что первое транспортное средство для маленького мальчика не оставило равнодушным повидавших многое сотрудников медицинского заведения. Наверное, посмотреть на это чудо сбежались и персонал больницы и посетители.

«Маленький принц поедет домой на белой карете. Желаем ему через годы стать настоящим «принцем на белом коне» для такой же прекрасной молодой девушки!» - гласит подпись к посту.

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А мы, свою очередь, от всей души поздравляем и новоиспеченных мамуль и мам с опытом с ДНЕМ МАТЕРИ! Милые, хорошие, самые любимые и красивые НАШИ МАМЫ мы гордимся и бесконечны благодарны за все, что вы сделали для нас! Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь и полную тепла душу! Любим вас бесконечно! Да хранит вас Бог!


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