Осторожно! В этом средстве 60% спирта и оно доступно всем, даже латвийским детям

Журналисты узнали о жидкости, которая может быть чрезвычайно опасна. Ее употребление косвенно стало причиной уже двух трагедий.

Это - «косметический спирт» с содержанием спирта 60 градусов и ценою всего в 95 центов.

Degpunktā проинформировал, что в доме некоего жителя Екабпилса произошел пожар. Увлекавшийся этим не предназначенным для внутреннего употребления товаром хозяин теперь в реанимации.

Еще одна трагедия произошла в Лиепае больше года назад - там произошло убийство и, как стало известно, компания также распивала эту жидкость.

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Предназначенный для косметических целей, он несет в себе опасность, ведь никто не дает гарантии, что средство будет употребляться по назначению - как было с печально известными «спайсами», появившимися для чистки калянов.

Известно, что спирт производят поляки; сам представитель фирмы-распространителя не исключает тот факт, что купить его могут и подростки, ведь он не входит в категорию товаров, при покупке которых необходимо предъявлять персональный документ. Хотя в телефонном разговоре и указал «что пить его нельзя».

В Риге и крупных городах он не замечен. А предприятие категорически отрицает, что его интересуют только объемы продаж. Но на кого тогда рассчитан этот товар, замеченный в магазинчиках небольших городов? Бизнес, ориентированный на деградацию общества?

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