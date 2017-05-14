Дождались! В конце будущей недели возможна жара до +27 градусов

В начале следующей недели в Латвии станет немного прохладнее, а в конце недели возможна жара до +27, свидетельствует прогноз «Global Forecast System».

В начале недели Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, в понедельник пройдут дожди, грозы. Температура воздуха будет непостоянной, например, в Риге она может достичь +20 градусов, а позже при северном ветре опуститься до +12.

Во вторник воздух прогреется до +12..+17 градусов. В ночь на среду, 17 мая, при ясной погоде и безветрии температура понизится до 0..-2 градусов.

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В середине недели придет тепло, уже в пятницу воздух прогреется до +26 градусов, возможны грозы. Холоднее будет на морском побережье.

В прошлом году +25 градусов было в Латвии уже 7-10 мая.