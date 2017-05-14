МВД в докладе правительству не исключает подрыва политической стабильности в Латвии

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

С учетом геополитических событий нельзя исключать в Латвии действий против государственной власти и подрыва политической стабильности, говорится в докладе Министерства внутренних дел (МВД) правительству.

Кроме того, в докладе отмечается, что в Латвии растет объем недостоверной или сознательно искаженной информации, что может значительно повлиять на общественные процессы.

Отмечается, что в последние годы выросло количество незаконных пересечений границы, и эти риски сохранятся. Не уменьшится и поток ищущих убежища в страны ЕС.

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Учреждениям, подведомственным МВД, нужно постоянно усовершенствовать и модернизировать материально-техническое оснащение. Кроме того, нет учебного полигона для полноценного проведения практических учений.

Оценив внутренние и внешние риски, МВД обращает особое внимание на такие вопросы, как терроризм, организованная преступность, киберпреступность, нелегальная миграция, торговля людьми, насилие, природные и техногенные катастрофы.

Доклад на следующей неделе будет представлен правительству.


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