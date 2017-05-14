В соцсети появились фото палаты в Гайльэзерсе: и здесь должны выздоравливать люди?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В своем Twitter латвийка выразила возмущение по поводу того, в каком состоянии находятся палаты больницы Гайльезерс.

Дайна Байдекалне опубликовала несколько фотография с неприглядным видом: создается впечатление, что это не действующая палата столичной больницы, где люди должны идти на поправку, а заброшенное здание в забытом Богом уголке.

«Как это возможно в независимой Латвии? Больница Гайльезерс. Палата.», - подписала она свой пост.

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Как уже сообщал Русский TVNET, в рамках реформы системы здравоохранения к 2023 году планируется выделить здравоохранению финансирование в размере не менее 14% совокупного госбюджета, направив отрасли дополнительно 827,739 млн евро.

Учитывая низкие показатели здоровья жителей Латвии, высокие показатели смертности в возрастной группе до 65 лет и выделяемое отрасли низкое финансирование, составляющее в настоящее время 9,6% госбюджета, необходимо увеличить финансирование здравоохранения, указывает Минздрав.

Twitter

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