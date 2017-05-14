В понедельник ожидаются дожди и грозы

 

Фото: AP/Scanpix

В ночь на понедельник местами в Латвии, а днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Самые сильные ливни пройдут во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частии страны.

Ветер будет дуть с запада, во второй половине дня с севера. Скорость порывами достигнет 15 метров в секунду.

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Температура ночью составит +6..+12 градусов, днем +16..+21, на побережье местами до +11 градусов.

В Риге также ожидаются кратковременные дожди. Днем будет до +20 градусов, а к вечеру с переменой ветра воздух остынет до +12 градусов.


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