Тайна за семью печатями: за что руководитель Центра помощи беженцам получает 2 тыс. в месяц

 

Фото: AP/Scanpix

Уже год под крышей Рижской думы работает координационный Центр помощи беженцам, которым руководит представитель партии «Согласие» Сандрис Бергманис. Однако что за работу он делает и какие его прямые обязанности - ясности до сих пор нет, сообщается в передаче «de facto» LTV. Многие беженцы про этот центр даже и не слышали.

Работу в центре он начал сразу после того, как покинул пост члена правления RNP, зарплата Бергманиса должна составлять 2 200 евро в месяц. Однако в ответ на прямой вопрос журналистов о своих рабочих обязанностях он попросил отослать вопросы в пресс-службу РД, так как « рабочие обязанности расписаны на 3 страницах»

Координатор проектов учреждения экс-депутат Сейма Имантс Бурвис отметил, что центр координирует государственные и муниципальные структуры. « Государство их (сосискателей убежища) приглашает и смотрит - как им дать жилье и работу. Я стараюсь избежать, чтобы государство свои невыполненными перед Брюсселем обещаниями не оттягощало карманы налогоплательщиков. Объясняю, что со стороны государства не сделано», - в интервью LTV заявил Бурвис.

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Передача вместе с Мехареном Тевелдбраханом, который является беженцем в рамках программы перемещения ЕС, провели эксперимент. Он созванился с Бергманисом и попросил помощи, однако общение с центром было неудачным - не один из экспертов учреждения не говорил на должном уровне по-английски. «de facto» напоминает, что центр был основан год назад и тогда РД объясняла его полномочия - это помощь беженцам в социальной помощи, проблемах с жильем и решение вопросов, связанных с образованием и интеграцией.


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