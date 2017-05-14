Урбанович за 15 лет пять раз был пойман на нарушении скорости

Руководитель фракции «Согласия» в Сейме Янис Урбанович за последние 15 лет 5 раз был пойман на превышении скорости - политик утверждает, что «урок усвоил».

По данным LETA, он нарушал в 2002, 2007 (дважды), 2009 годах. На этой неделе Сейм известил общественность, что в текущем году Урбанович оштрафо за превыешние скорости и несоблюдение дистанции.

Сам депутат рассказал, что за последнее нарушение штраф он уже оплатил, но размер не раскрыл.

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«За последние 5, 7 лет у меня не было ни одного нарушения ни за скорость, ни за парковку. Если вы посмотрите за 100 лет, может быть и еще больше, вы в любой статистике найдете то, что хотите найти. Я не настроен ездить нарушая», - заявил Урбанович.