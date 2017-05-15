Прошедшая ночь стала самой теплой в этом году

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В ночь на понедельник температура воздуха в центральной и восточной частях Латвии не опустилась ниже +10..+13 градусов, столь теплой ночи в этом году еще не было, сообщает агентство ЛЕТА.

Прохладнее было в Курземе, где на большей части территории воздух остыл до +6..+9 градусов, в Мерсрагсе зарегистрировано всего +4 градуса.

Утром в понедельник в Латвии облачно, местами с прояснениями. Месстами идут небольшие дожди. Дует сабый ветер.

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В Риге облачно, дует слабый южный ветер. Температура воздуха на рассвете а аэропорту «Рига» составила +9 градусов, в центре города - +13 градусов.

В воскресенье в Латвии воздух прогрелся до +18..+22 градусов, в Курземе местами на побережье - до +14..+17 градусов.


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