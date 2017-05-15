Операционные залы простаивают: не хватает медиков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Хирургические клиники двух крупнейших больниц - Страдиньша и Рижской Восточной больницы - предупреждают правительство о том, что из-за низких зарплат персонал продолжает покидать стационары, операционные залы приходится закрывать, уменьшая объем работы.

В больнице Страдиньша на брюшной полости и щитовидной железе будет проводиться примерно на 200 операций в месяц меньше, чем до сих пор, потому из-за нехватки медиков не функционируют три операционных зала.

В Восточной больнице по этой же причине простаивают шесть операционных залов.

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Хирурги больницы Страдиньша направили письмо правлению, в котором информируют о ситуации и выражают надежду на то, что правление не будет молчать и обратится к премьеру Марису Кучинскису и министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле.

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