Сезон укусов начался: «Клещ стремительно полз в салон моего автомобиля»

Наступила хорошая погода, и латвийцы всё чаще выезжают за город. Я не стала исключением и на минувших выходных отправилась на пляж Вакарбулли. Тёплое майское солнце и предстоящий пикник радовали меня до тех пор, пока на двери своей машины я не обнаружила большого клеща, который стремительно полз в салон автомобиля. Я пыталась избавиться от него, но он отпрыгнул в сторону и скрылся. Энцефалит, болезнь Лайма, отсутствие вакцины, перспектива поездки в больницу и сдача анализов - вот то, о чём я думала во время встречи с членистоногим.

Советы, как обезопасить себя от клещей и болезней, переносчиками которых они являются, появляются достаточно часто. Однако на основании информации о том, что в прошлом году в Латвии наблюдался резкий прирост числа случаев заболевания энцефалитом, можно сделать вывод, что не все латвийцы уделяют данному вопросу должное внимание.

Минувшая теплая зима, в свою очередь, дает все основания полагать, что в этом году ситуация может усугубиться. Кроме того, по мнению медиков, от риска заражения не застрахованы и те, кто обычно на природу не выезжает. Русский TVNET собрал полезную информацию о распространении клещей, случаях заражения энцефалитом и мерах предосторожности.

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Где можно «подцепить» клеща?

Клещи наиболее агрессивны после зимней спячки - в апреле-июне, а затем в сентябре-ноябре. Клещи могут быть переносчиками опасных вирусов – геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита и болезни Лайма. Клещи любят кустарники, высокую траву, влажность. Поэтому там, где долго не косят, где все поросло, клещам очень даже комфортно.

По словам невролога Veselības centra apvienība Даце Берзини,

у жителей городов нет оснований думать, что укус клеща им не грозит, ведь эти насекомые обитают в городских парках, пригородных лесах.

Межапарк в Риге – это тоже лес. Клещи есть и там. Так что, от риска заражения не застрахованы и те, кто обычно на природу не выезжает.

Статистика в Латвии

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году наблюдался резкий прирост числа случаев заболевания энцефалитом. Так, всего за год этой болезнью заболели 230 человек, что на 61 больше, чем годом ранее.

В этом году первый клещ был передан на проверку 18 февраля. Следующий клещ - 8 марта, а с понедельника, 27 марта, жители Латвии приносят каждый день как минимум по одному клещу. Результаты анализов трех из шести полученных до 30 марта клещей были отрицательными.

По состоянию на 2 мая в Латвийском инфектологическом центре в этом году проверено 116 снятых жителями клещей и

у шести из них констатирован клещевой энцефалит.

Врач-невролог поликлиники АО Veselības centru apvienība «Pļavnieki» Даце Берзиня указывает, что жителей, которые в прошлом году болели клещевым энцефалитом, может быть больше.

«В некоторых случаях люди могут переболеть клещевым энцефалитом, даже об этом не догадываясь. Они принимают заболевание за простуду, грипп или другую вирусную инфекцию. Происходит это потому, что многие симптомы при заболевании энцефалита похожи на простуду - повышенная температура, плохое самочувствие, головные боли, и другие симптомы, которые могут пройти через 4-5 дней», - комментирует Берзиня.

Зоны риска клещевого энцефалита

Зонами риска признаны Алсунгский, Павилостский, Вентспилсский, Кулдигский, Паргауйский, Энгурский, Дундагский, Коценский, Лубанский, Вайнёдский, Руцавский, Скрундский, Кандавский, Аматский, Балдонский, Талсинский, Варкавский, Мерсрагский, Айзпутский, Сейский, Ругайский, Приекульский, Дурбский, Малпилский, Гробиньский, Гулбенский и Ройский край.

Как рассказала представитель проекта «Распознай клещевой энфефалит» Даце Плато,

по сравнению с прошлым годом к списку территорий добавлен Гулбенский край, где заболеваемость достигла 32 случаев на 100 000 населения.

Согласно данным проекта Atpazīsti ērču encefalītu, у 35-58% жителей Латвии, которые переболели клещевым энцефалитом, на всю жизнь остаётся постэнцефалитный синдром.

Какие болезни передаются клещами?

Энцефалит, болезнь Лайма и эрлихиоз. Два последних лечатся антибиотиками. Самая опасная болезнь из тех, что разносят клещи – энцефалит – может привести к серьезным неврологическим последствиям. Клещи разносят и другие инфекции, но в Латвии они пока не зарегистрированы.

Как обезопасить себя и что делать, если клещ уже впился?

Как себя обезопасить, где живут клещи и чем они опасны, рассказала эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Антра Бормане.

Отправляясь на природу, следует правильно одеться. Брюки нужно заправить в носки, рубашку в брюки, а рукава должны плотно прилегать.

Необходимо сделать так, чтобы клещ не пробрался к телу. Если клещ всё-таки впился, нужно отправиться за помощью медперсонала, например, в больницу. Кстати, даже вакцина спасает только от энцефалита далеко не всегда – им можно просто переболеть в более легкой форме.

Подробную информацию читайте по ссылке:

ЧИТАЙ НА TVNET: Клещи проснулись: жителей призывают быть внимательными

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