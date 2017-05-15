В Видземе заснято необычное природное явление

 

Фото: Скриншот видео

В пятницу, 12 мая, по дороге из Засе в Слате Ингуна Клауцане запечатлела необычное для Латвии явление - песчаный смерч довольно большого размера, который крутился около трех минут.

«Как увидел, чуть в канаву не въехал!», «Сначала думал, что кто-то на тракторе на поле солнышко крутит», прокомментировали увиденное другие свидетели.

Другие местные жители поделились похожим опытом - один смерч был замечен у Народного дома Ледманю, другой прошелся по полю клубники и унес агросеть, а еще один уничтожил деревянную теплицу.

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