Кто стоял у руля столицы? Бургомистры, обер–гауптманы и председатели горисполкома!

Совсем скоро в Латвии муниципальные выборы. Жителям будет необходимо отдать свой голос за того, кому они доверяют управление своим городом. Сегодня Русский TVNET вспоминает историю и рассказывает, какими были бургомистры, городские головы, обер–гауптманы, председатели горисполкома и градоначальники Риги за последние 100 лет. С некоторых из них, кстати, могут взять пример те, кто будет управлять городом в будущем.
Всех, кто управлял Ригой с момента её основания, не назовут, пожалуй, даже историки. Однако имена рижских градоначальников прошлого века навсегда останутся в истории.
Фото: pasvaldiba.riga.lv1901-1913 Джордж Армитстед
За 11 лет при Армитстеде были построены 16 общеобразовательных школ, водопровод из Балтэзерса в Ригу, Художественный музей, станция скорой помощи, открыт электрический трамвай и воздвигнут памятник Петру Великому.
Под руководством Джорджа Армитстеда Рига преобразилась.
«11 лет, 6 месяцев и 10 дней у столицы был настоящий хозяин!» — так отзывались о нём журналисты и простые горожане.
Многие источники оценивают Армитстеда как одного из самых результативных мэров за всю историю Риги. Памятник Армитстеду установлен у Национальной оперы.
Даже Королеве Елизавете II понравился памятник в центре Риги!. Фото: Lauris Nagliņš / LETA
Фото: pasvaldiba.riga.lv1913-1917 Вильгельм Роберт фон Блумеринк
Городничий продолжил реализовывать план Джорджа Армитстеда по военно-промышленному развитию. При нём участки города застраивались доходными домами. Например, район современной улицы Аусекля.
В период с 1917 по 1919 годы в Риге постоянно менялась власть, градоначальники занимались преимущественно лишь поддержанием жизнеспособности населения в период смутных времен. С 1917 по 1918 года мэром был Гопф Пауль, а за 1919 год сменилось три градоначальника - это Пусуль Волдемар, Эндруп Рудольф Иванович и Бергис Симанис Адамович.
Фото: wikipedia1919 - 1920 Густавс Земгалс
Первый градоначальник независимой Латвии. Позже был президентом Латвии.
В честь Густава Земгалса названа одна из важнейших автомагистралей Риги — Густава Земгала гатве.
Фото: wikipedia1920 - 1921 Андрей Фриденберг
Согласно данным историков, в целях экономии бюджетных средств мэр Фриденберг даже отказался от кучера.
Фото: wikipedia1921 - 1928 Альфред Андерсонс
При Андерсонсе были построены основные школы и бани в рабочих районах - в Болдерае, Чиекуркалнсе, Ильгюцемсе, Вецмилгрависе. Также в то время был построен Центральный рынок.
Фото: wikipedia1928–1931 Адамс Криевиньш
При градоначальнике того времени открыли Центральный рынок. Ещё одно важное достижение Криевиньша - создание кладбища Райниса в 1929 году.
Фото: www.mfa.gov.lv1931–1935 Хьюго Целминьш
Во время правления Ригой Целминьша в городе построили памятник Свободы.
Фото: wikipedia1935–1936 Роберт Гарселис
Гарселис не успел внести свой вклад в развитие Риги в полном объеме, т.к. скончался 4 апреля 1936 года - через 7 месяцев после назначения на долность главы города.
Фото: wikipedia1936 - 1940 Робертс Лиепиньш
По данным историков, с его одобрения были снесены несколько исторических зданий в Старой Риге - фронтон Пороховой башни и застройка южной части Домской площади.
Известно, что в 1940 году сменились два градоначальника Риги. Ими были:
Фото: wikipedia1940 Янис Пупурс
Фото: pasvaldiba.riga.lv1940 Адольф Эрмсонс
Фото: wikipedia1940–1941 Арнольд Деглавс
Фото: pasvaldiba.riga.lv1941–1944 Хьюго Витрокc
В военне время обер-бургомистром Риги был Витрокс.
Фото: pasvaldiba.riga.lv1941–1951 Арнольд Деглавс
Деглав занял пост главы города повторно. В этот период он занимался восстановлением и развитием послевоенной Риги. Ещё одна его заслуга - организация троллейбусного сообщения.
Фото: pasvaldiba.riga.lv1951–1952 Эдгар Апинис
Фото: pasvaldiba.riga.lv1952–1957 Вильгельм Лецис
При Лецисе началось массовое жилищное строительство, был возведён Каменный мост. Кстати, часть моста со стороны правого берега была сделана подъёмной для пропуска судов в случае необходимости, однако её ни разу не поднимали.
Фото: pasvaldiba.riga.lv1958–1962 Эрик Бауманc
В это время в Риге приступили к строительству микрорайона Агенскалнские сосны.
Считается, что активное развитие городского хозяйства происходило и при следующих градоначальниках. Ими были:
Фото: pasvaldiba.riga.lv1962–1967 Янис Пакалнс
Фото: pasvaldiba.riga.lv1967–1969 Эгонс Следе
Фото: pasvaldiba.riga.lv1969–1976 Гунарс Зиемелис
В последущие годы Ригу активно застраивали многоэтажками.
Фото: pasvaldiba.riga.lv1976–1984 Мечислав Дубра
В период, когда городом управлял Дубра, появились микрорайоны Пурвциемс–3 и Межциемс.
Фото: pasvaldiba.riga.lv1984–1990 Альфред Рубикс
При Рубиксе были построены Плявниеки, Зиепниеккалнс и Золитуде - спальные районы Риги, которые знакомы каждому рижанину своими серийными многоэтажками.
В 1990 году в стране и городе начались большие перемены. О том, кто занимался заменой городских автобусов–икарусов, решал проблемы экономического спада, заложил первый камень в фундамент здания Ратуши и занимался возобновлением жилищного строительства, а также о том, как сложилась карьера экс-мэров Риги, мы расскажем в следующих публикациях!Еще по этой теме