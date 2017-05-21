Кто стоял у руля столицы? Бургомистры, обер–гауптманы и председатели горисполкома!

Совсем скоро в Латвии муниципальные выборы. Жителям будет необходимо отдать свой голос за того, кому они доверяют управление своим городом. Сегодня Русский TVNET вспоминает историю и рассказывает, какими были бургомистры, городские головы, обер–гауптманы, председатели горисполкома и градоначальники Риги за последние 100 лет. С некоторых из них, кстати, могут взять пример те, кто будет управлять городом в будущем.

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Всех, кто управлял Ригой с момента её основания, не назовут, пожалуй, даже историки. Однако имена рижских градоначальников прошлого века навсегда останутся в истории.

Фото: pasvaldiba.riga.lv

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За 11 лет при Армитстеде были построены 16 общеобразовательных школ, водопровод из Балтэзерса в Ригу, Художественный музей, станция скорой помощи, открыт электрический трамвай и воздвигнут памятник Петру Великому.

Под руководством Джорджа Армитстеда Рига преобразилась.

«11 лет, 6 месяцев и 10 дней у столицы был настоящий хозяин!» — так отзывались о нём журналисты и простые горожане.

Многие источники оценивают Армитстеда как одного из самых результативных мэров за всю историю Риги. Памятник Армитстеду установлен у Национальной оперы.

Даже Королеве Елизавете II понравился памятник в центре Риги!. Фото: Lauris Nagliņš / LETA

Фото: pasvaldiba.riga.lv

Городничий продолжил реализовывать план Джорджа Армитстеда по военно-промышленному развитию. При нём участки города застраивались доходными домами. Например, район современной улицы Аусекля.

В период с 1917 по 1919 годы в Риге постоянно менялась власть, градоначальники занимались преимущественно лишь поддержанием жизнеспособности населения в период смутных времен. С 1917 по 1918 года мэром был Гопф Пауль, а за 1919 год сменилось три градоначальника - это Пусуль Волдемар, Эндруп Рудольф Иванович и Бергис Симанис Адамович.

Фото: wikipedia

Первый градоначальник независимой Латвии. Позже был президентом Латвии.

В честь Густава Земгалса названа одна из важнейших автомагистралей Риги — Густава Земгала гатве.





Фото: wikipedia

Согласно данным историков, в целях экономии бюджетных средств мэр Фриденберг даже отказался от кучера.





Фото: wikipedia

При Андерсонсе были построены основные школы и бани в рабочих районах - в Болдерае, Чиекуркалнсе, Ильгюцемсе, Вецмилгрависе. Также в то время был построен Центральный рынок.





Фото: wikipedia

При градоначальнике того времени открыли Центральный рынок. Ещё одно важное достижение Криевиньша - создание кладбища Райниса в 1929 году.





Фото: www.mfa.gov.lv

Во время правления Ригой Целминьша в городе построили памятник Свободы.





Фото: wikipedia

Гарселис не успел внести свой вклад в развитие Риги в полном объеме, т.к. скончался 4 апреля 1936 года - через 7 месяцев после назначения на долность главы города.





Фото: wikipedia

По данным историков, с его одобрения были снесены несколько исторических зданий в Старой Риге - фронтон Пороховой башни и застройка южной части Домской площади.





Известно, что в 1940 году сменились два градоначальника Риги. Ими были:

Фото: wikipedia





Фото: pasvaldiba.riga.lv





Фото: wikipedia





Фото: pasvaldiba.riga.lv

В военне время обер-бургомистром Риги был Витрокс.





Фото: pasvaldiba.riga.lv

Деглав занял пост главы города повторно. В этот период он занимался восстановлением и развитием послевоенной Риги. Ещё одна его заслуга - организация троллейбусного сообщения.





Фото: pasvaldiba.riga.lv





Фото: pasvaldiba.riga.lv

При Лецисе началось массовое жилищное строительство, был возведён Каменный мост. Кстати, часть моста со стороны правого берега была сделана подъёмной для пропуска судов в случае необходимости, однако её ни разу не поднимали.





Фото: pasvaldiba.riga.lv

В это время в Риге приступили к строительству микрорайона Агенскалнские сосны.





Считается, что активное развитие городского хозяйства происходило и при следующих градоначальниках. Ими были:

Фото: pasvaldiba.riga.lv





Фото: pasvaldiba.riga.lv





Фото: pasvaldiba.riga.lv





В последущие годы Ригу активно застраивали многоэтажками.

Фото: pasvaldiba.riga.lv

В период, когда городом управлял Дубра, появились микрорайоны Пурвциемс–3 и Межциемс.





Фото: pasvaldiba.riga.lv

При Рубиксе были построены Плявниеки, Зиепниеккалнс и Золитуде - спальные районы Риги, которые знакомы каждому рижанину своими серийными многоэтажками.





В 1990 году в стране и городе начались большие перемены. О том, кто занимался заменой городских автобусов–икарусов, решал проблемы экономического спада, заложил первый камень в фундамент здания Ратуши и занимался возобновлением жилищного строительства, а также о том, как сложилась карьера экс-мэров Риги, мы расскажем в следующих публикациях!

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