Кто стоял у руля столицы? Бургомистры, обер–гауптманы и председатели горисполкома!

Коллаж Русского TVNET
 

Коллаж Русского TVNET. Фото: LETA, pasvaldiba.riga.lv

Совсем скоро в Латвии муниципальные выборы. Жителям будет необходимо отдать свой голос за того, кому они доверяют управление своим городом. Сегодня Русский TVNET вспоминает историю и рассказывает, какими были бургомистры, городские головы, обер–гауптманы, председатели горисполкома и градоначальники Риги за последние 100 лет. С некоторых из них, кстати, могут взять пример те, кто будет управлять городом в будущем.

Еще по этой теме

Всех, кто управлял Ригой с момента её основания, не назовут, пожалуй, даже историки. Однако имена рижских градоначальников прошлого века навсегда останутся в истории.

Фото: pasvaldiba.riga.lv

1901-1913 Джордж Армитстед

Реклама

За 11 лет при Армитстеде были построены 16 общеобразовательных школ, водопровод из Балтэзерса в Ригу, Художественный музей, станция скорой помощи, открыт электрический трамвай и воздвигнут памятник Петру Великому.

Под руководством Джорджа Армитстеда Рига преобразилась.

«11 лет, 6 месяцев и 10 дней у столицы был настоящий хозяин!» — так отзывались о нём журналисты и простые горожане.

Многие источники оценивают Армитстеда как одного из самых результативных мэров за всю историю Риги. Памятник Армитстеду установлен у Национальной оперы.

Даже Королеве Елизавете II понравился памятник в центре Риги!Даже Королеве Елизавете II понравился памятник в центре Риги!. Фото: Lauris Nagliņš / LETA

Фото: pasvaldiba.riga.lv

1913-1917 Вильгельм Роберт фон Блумеринк

Городничий продолжил реализовывать план Джорджа Армитстеда по военно-промышленному развитию. При нём участки города застраивались доходными домами. Например, район современной улицы Аусекля.

В период с 1917 по 1919 годы в Риге постоянно менялась власть, градоначальники занимались преимущественно лишь поддержанием жизнеспособности населения в период смутных времен. С 1917 по 1918 года мэром был Гопф Пауль, а за 1919 год сменилось три градоначальника - это Пусуль Волдемар, Эндруп Рудольф Иванович и Бергис Симанис Адамович.

Фото: wikipedia

1919 - 1920 Густавс Земгалс

Первый градоначальник независимой Латвии. Позже был президентом Латвии.

В честь Густава Земгалса названа одна из важнейших автомагистралей Риги — Густава Земгала гатве.


Фото: wikipedia

1920 - 1921 Андрей Фриденберг

Согласно данным историков, в целях экономии бюджетных средств мэр Фриденберг даже отказался от кучера.


Фото: wikipedia

1921 - 1928 Альфред Андерсонс

При Андерсонсе были построены основные школы и бани в рабочих районах - в Болдерае, Чиекуркалнсе, Ильгюцемсе, Вецмилгрависе. Также в то время был построен Центральный рынок.


Фото: wikipedia

1928–1931 Адамс Криевиньш

При градоначальнике того времени открыли Центральный рынок. Ещё одно важное достижение Криевиньша - создание кладбища Райниса в 1929 году.


Фото: www.mfa.gov.lv

1931–1935 Хьюго Целминьш

Во время правления Ригой Целминьша в городе построили памятник Свободы.


Фото: wikipedia

1935–1936 Роберт Гарселис

Гарселис не успел внести свой вклад в развитие Риги в полном объеме, т.к. скончался 4 апреля 1936 года - через 7 месяцев после назначения на долность главы города.


Фото: wikipedia

1936 - 1940 Робертс Лиепиньш

По данным историков, с его одобрения были снесены несколько исторических зданий в Старой Риге - фронтон Пороховой башни и застройка южной части Домской площади.


Известно, что в 1940 году сменились два градоначальника Риги. Ими были:

Фото: wikipedia

1940 Янис Пупурс


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1940 Адольф Эрмсонс


Фото: wikipedia

1940–1941 Арнольд Деглавс


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1941–1944 Хьюго Витрокc

В военне время обер-бургомистром Риги был Витрокс.


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1941–1951 Арнольд Деглавс

Деглав занял пост главы города повторно. В этот период он занимался восстановлением и развитием послевоенной Риги. Ещё одна его заслуга - организация троллейбусного сообщения.


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1951–1952 Эдгар Апинис


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1952–1957 Вильгельм Лецис

При Лецисе началось массовое жилищное строительство, был возведён Каменный мост. Кстати, часть моста со стороны правого берега была сделана подъёмной для пропуска судов в случае необходимости, однако её ни разу не поднимали.


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1958–1962 Эрик Бауманc

В это время в Риге приступили к строительству микрорайона Агенскалнские сосны.


Считается, что активное развитие городского хозяйства происходило и при следующих градоначальниках. Ими были:

Фото: pasvaldiba.riga.lv

1962–1967 Янис Пакалнс


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1967–1969 Эгонс Следе


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1969–1976 Гунарс Зиемелис


В последущие годы Ригу активно застраивали многоэтажками.

Фото: pasvaldiba.riga.lv

1976–1984 Мечислав Дубра

В период, когда городом управлял Дубра, появились микрорайоны Пурвциемс–3 и Межциемс.


Фото: pasvaldiba.riga.lv

1984–1990 Альфред Рубикс

При Рубиксе были построены Плявниеки, Зиепниеккалнс и Золитуде - спальные районы Риги, которые знакомы каждому рижанину своими серийными многоэтажками.


В 1990 году в стране и городе начались большие перемены. О том, кто занимался заменой городских автобусов–икарусов, решал проблемы экономического спада, заложил первый камень в фундамент здания Ратуши и занимался возобновлением жилищного строительства, а также о том, как сложилась карьера экс-мэров Риги, мы расскажем в следующих публикациях!

Еще по этой теме
ЭТО РИГА: Кенгарагс изнутри

ЭТО РИГА: Кенгарагс изнутри

ЭТО РИГА: Знакомьтесь, Саркандаугава!

ЭТО РИГА: Знакомьтесь, Саркандаугава!

ЭТО РИГА: Маскачка - опасная или романтичная?

ЭТО РИГА: Маскачка - опасная или романтичная?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике Hi-Tech

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера Showbiz

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера

Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью Hi-Tech

Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы Showbiz

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы

Как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку Wo&Men

Как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку

История Латвии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 