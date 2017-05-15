Битва за парковку во дворах продолжается, в ход идет новое «оружие»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Тема парковки машин во дворах жилых домов спальных районов по-прежнему актуальна. Кто-то решает вопрос агрессивными способами, другие творчески, как например, некий Николай, разместивший интересное объявление-предупреждение соседям.

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Пока Рижская дума радостно сообщает о построенных бесплатных парковках, карманах вдоль проезжей дороги, преимущественно там, где стоят пятиэтажные дома с небольшим числом живущих в них автоводителей, во дворах девятиэтажках продолжают кипеть нешуточные страсти.

Пользователи соцсетей делятся горьким опытом, дескать поставил железного коня на «чужое» место и утром обнаружил спущенные шины или поцарапанную машину. Другим угрожают, что сожгут авто, если водитель не перестанет парковать транспортное средство именно в этом дворе.

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Людей можно понять - парковка не резиновая, а число машин с каждым днем становится больше. По одной минимум в каждой квартире, а иногда и по 2-3.

Кто-то предпочитает спор решать с помощью дорожных знаков, которые разрешают парковаться только жильцам и гостям дома со специальными пропусками. Но, это дело хлопотное, нужно согласовывать со всеми жильцами. Куда проще написать угрозу, спустить колесо, разбить окно, чтобы неповадно было в следующий раз парковаться под окнами чужих домов.

На днях в Плявниеки появилось такое вот объявление

Фото: Facebook

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Интересно, как прошла и чем закончилась словесная дуэль? А Вы что думаете о транспортном вопросе? Свои мнения можно оставлять в комментариях к статье.

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