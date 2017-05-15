У 10 из 268 проверенных ЛИЦ клещей обнаружен энцефалит

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Латвийском инфектологическом центре (ЛИЦ) в этом году проверено 268 снятых жителями клещей, и у 10 из них констатирован клещевой энцефалит, сообщила агентству ЛЕТА представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Айя Лиетиня.

80 клещей по просьбе пациентов было снято в приемном отделении ЛИЦ, остальных жители сняли самостоятельно.

В этом году больных клещевым энцефалитом и эрлихиозом на лечении в ЛИЦ не было. После лечения в ЛИЦ выписано 12 пациентов, болевших боррелиозом (болезнью Лайма),

Реклама

Первый в этом году клещ был доставлен на проверку в ЛИЦ 18 февраля.

ЛИЦ напоминает - единственным надежным способом защититься от заболевания переносимым клещами энцефалитом является вакцинация. По данным ЛИЦ, в этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно увеличилось - почти наполовину.

Как сообщалось, оплаченная государством вакцинация от клещевого энцефалита в этом году обеспечена детям в 27 краях Латвии.

Полностью оплачиваемая государством вакцинация обеспечивается также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей детям на всей территории Латвии независимо от их места жительства.

С началом сезона активности клещей государство частично оплачивает вакцинацию от клещевого энцефалита также детям до двухлетнего возраста, беременным женщинам и женщинам в послеродовой период.

Еще по этой теме
В Латвии проснулись клещи

В Латвии проснулись клещи

Энцефалит не спит: проверено уже более сотни клещей

Энцефалит не спит: проверено уже более сотни клещей

Сезон укусов начался: «Клещ стремительно полз в салон моего автомобиля»

Сезон укусов начался: «Клещ стремительно полз в салон моего автомобиля»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mežāres, 156400 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

Сейчас будет горячо! Сексуальные модели пообнимались на пляже Wo&Men

Сейчас будет горячо! Сексуальные модели пообнимались на пляже

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»? Showbiz

Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»?

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии Hi-Tech

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии

Заболевания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 