В Риге начали строить водородную заправочную станцию

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

15 мая в Риге началось строительcтво водородной заправочной станции. Она будет находиться на Виенибас гатве, 6, около 2-го троллейбусного парка.

Строительство водородной заправки реализуется в рамках международного проекта H2Nodes, и она будет доступна как общественному, так и частному транспорту.

Электрические автобусы на водородном топливе с одной заправкой (7-10 мин) смогут проехать 300–400 км, троллейбусы без контактной сети – до 200 км,

а легковые транспортные средства – примерно 600 км, время заправки занимает 3-5 минут.

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Rīgas satiksme является координатором международного проекта H2Nordes. Проект реализуется не только в Риге, но и в Пярну и нидерландском городе Арнхеме. В рамках проекта RS будут поставлены 10 троллейбусов, запасной ход которых будет обеспечен за счет окисления водорода топливного элемента.


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