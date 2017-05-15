«В Латвии нужно запретить звонки с анонимных карт предоплаты!»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В пятницу на конференции о контроле потока данных председатель правления Латвийского объединения юристов Рихард Бунка озвучил мнение о том, что нужно внести изменения в закон «Об электронных средствах связи» - чтобы услуги мобильной связи могли предоставляться только зарегистрированным пользователям.

Однако в разговоре с rus.db.lv Бунка заметил, что «какие-то чиновники, то ли по глупости, то ли из-за непонимания проблемы тормозят продвижение нужных поправок».

Рихард Бунка рассказал rus.db.lv о сути проблемы.

По его словам, существование в Латвии анонимных сим-карт стимулирует преступность в стране, в том числе и экономические преступления.

«Ими активно пользуются, например, в местах заключения, - говорит он. - У отбывающих наказание постоянно изымают мобильные сим-карты, и в 93% они именно не зарегистрированы на конкретного пользователя. Чаще всего с их помощью заключенные поддерживают связи с преступным миром на свободе. Кроме того, запрет на анонимные сим-карты полностью решил бы вопрос звонков о заложенных бомбах в школах и торговых центрах. А также снизилось бы число экономических преступлений и попыток мошенничества».

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Бунка приводит в пример Литву, Польшу, Германию и прочие страны Европы, где нормы закона запрещают пользоваться анонимными мобильными сим-картами. А в Норвегии любой человек может выяснить, кому принадлежит конкретный номер мобильного телефона.

«В Латвии же вокруг этого вопроса возникла странная ситуация, - говорит он. - Мы уже год назад предложили внести изменения в закон на рабочей группе в министерстве сообщений. Но в результате именно государственные учреждения сегодня тормозят продвижение этой важной нормы закона. Еще можно было бы понять, если бы сами коммерсанты возражали против этой нормы, защищая свой бизнес.

У меня возникает вопрос - по какой причине чиновники тормозят принятие этого закона? По собственной глупости?

Раз не понимают важности этого закона для ограничения преступности в стране. Или же они просто предатели и наносят осознанный вред государственной системе?».

Впрочем, Рихард Бунке уверен, что процесс потихоньку двигается вперед. По его словам, необходимость поправок понимает руководство KNAB, Службы государственных доходов и экономической полиции. «Все они не против этой нормы, - поясняет Бунке. - Впереди - работы для государственных спецслужб Латвии, рано или поздно мы все равно будем двигаться в этом направлении».


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