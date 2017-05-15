В Латвии зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

У Государственного агентства занятости хорошие новости. В апреле уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,5% и достиг 7,8%. Такого низкого показателя в стране не было с 2009 года, рассказала в телефонном интервью программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор агентства Эвита Симпсоне.

Вместе с тем другие специалисты признают: безработных в Латвии намного больше, просто далеко не все они регистрируются на бирже труда. Так, экономисты Swedbank, составляя свои прогнозы, опираются на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). По словам экономиста банка Ангесы Буцениеце, общее число безработных в Латвии выше на два процента.

«Согласно последнему исследованию, проведенному ЦСУ по четвертому кварталу прошлого года, уровень безработицы составляет 9,3%. Зарегистрированных безработных примерно 71 тысяча человек, незарегистрированны безработных — примерно на 20 тыс. больше», — рассказала Буцениеце.

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Впрочем, это сравнительно неплохой показатель для Латвии на фоне остальной Европы. Например, в сравнении с Испанией, где уровень безработицы превышает 18%. А вот до Германии и Чехии нам далеко — там всего 4% безработных. И по мнению экономиста банка SEB Даиниса Гайшпуйтиса, такого уровня мы врят ли достигем.

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«Экономическая активность в регионах у нас разные, а люди недостаточно мобильны, неохотно переселяются [в пределах страны]. Чаще они выбирают покинуть страну вообще», — признал экономист.

Вместе с тем Гайшпуйтис указал, что экономика Латвии действительно растет, и рост этот продолжится и в будущем. Растет экспорт, обрабатывающая промышленность развивается, растет потребление в целом. Прибавляется спрос на кредиты, что сдвинет с мертвой точки рынок недвижимости. В общем, будущее, по словам экомиста, выглядит более чем привлекательным.

«Ситуация будет улучшаться. Основной фактор — это финансовая помощь Евросоюза, которую мы будем получать все больше.

Это напрямую почувствует строительная сфера. Прибавится активности и при строительстве и ремонте дорог», — высказал прогноз Гашпуйтис.

Впрочем, на наших кошельках это отрзаится не так скоро, как нам бы этого хотелось. И не везде уровень благосостоянии будет расти одновременно. Латгалия, к примеру, еще долго будет в яме.

«В Латгалии и других сельских регионах будет выше, рост зарплат там будет медленнее. Так что безработица будет уменьшаться, но неравномерно. Быстрее этот процесс будет происходить в центрах экономической активности», — заключил Гашпуйтис.

Отметим, работодатели в опросе Агентства занятости указали, что в этом году создадут 8000 рабочих мест. Экномоситы же обещают, что через два года уровень безработицы достигнет отметки 6,5%.


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