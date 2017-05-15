В апреле в Латвии усыновили 49 детей, 14 из них - за границу

В апреле 2017 года жители Латвии усыновили 35 детей (на одного меньше, чем год назад), еще 14 детей (в апреле 2016 года - 40) были усыновлены за границу, свидетельствует информация Министерства благосостояния.

В базе данных сейчас имеются сведения о 1311 подлежащих адопции детях. Большинство из них - 909 - в возрасте от 10 до 18 лет.

Заявления на усыновление детей подали 180 усыновителей из Латвии и 32 - из-за границы.

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В 2016 году было усыновлено 247 латвийских детей - на 20 меньше, чем в 2015 году. В том числе 120 детей (на 15 меньше) усыновлено за границу, 127 (на 5 меньше) - в Латвии.