Демограф Межс: латыши могут исчезнуть через 100 лет

При существующих уровнях рождаемости и смертности население Латвии может исчезнуть через сто лет. Об этом заявил демограф, глава рижского офиса Международной организации по миграции (МОМ) Илмарс Межс, сообщает Latvijas Avize.

«В каждом следующем поколении число людей меньше, чем в предыдущем. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что вечно это продолжаться не может. За последние пять лет Латвия потеряла 92 000 человек — около пяти процентов численности населения. Основываясь на этих данных, можно прогнозировать, что нам осталось примерно сто лет», — сказал эксперт.

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Илмар Межс подчеркнул, что эту тенденцию можно изменить. «Если в каждой семье будет по крайней мере два, а лучше три ребенка, то число латышей останется неизменным и сто лет спустя», — подчеркнул демограф. Однако все же отметил, что через 5-10 лет рождаемость будет падать по естевстенным причинам - рожать будет некому.

Напомним, что в период независимости страны рождаемость была ниже уровня смертности.