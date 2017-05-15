В Ночи музеев примут участие 172 музея и общественных организации

В Музейной ночи 20 мая примут участие 172 музея и общественных организации со всей Латвии, заявили на пресс-конференции представители Министерства культуры.

В этом году мероприятие пройдет под знаком личности поэта Эдуарда Вейденбаума, сообщила министр культуры Даце Мелбарде.

В 2016 году музеи в Латвии посетили более 3,5 млн человек, что примерно на миллион больше, чем в 2013 году. В среднем Музейную ночь посещают ежегодно 250 тыс. человек.

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Для посетителей откроются также дворец президента и здание Сейма.

В Видземе предусмотрено 39 мероприятий, в Курземе - 31, в Латгале - 23, в Земгале - 12.

Центральный проект, над которым работают сейчас музейщики, - это совместная выставка музеев Латвии «Век Латвии», которая откроется в мае будущего года, рассказала министр.

18 мая состоится день музеев, в который некоторые музеи также принимают посетителей бесплатно.

Представитель Латвийского музейного общества Ингрида Лукашевица сообщила, что в честь 25-летия общества в этом году проходит акция «Объезжай музеи Латвии», цель которой - привлечь внимание к малым музеям.