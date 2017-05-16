В день экзаменов по латышскому языку «утекли» темы для сочинений

 

Фото: TASS/Scanpix

Государственный центр содержания образования (VISC) получил от нескольких учебных учреждений информацию об утечке тем для сочинений централизованных экзаменов по латышскому языку, сообщает агентство ЛЕТА.

Экзамены по латышскому языку все ученики 12 классов в Латвии сдают сегодня.

Как рассказали в VISC, в нескольких школах перед экзаменом уже были известны три темы для сочинения. Реагируя на произошедшее, во всей стране была заменена третья часть экзамена, в частности, были предложены резервные темы для сочинений.

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Государственный центр содержания образования считает, что на ход экзаменов это не повлияет, так как часть содержания была заменена на резервную вовремя, до выдачи ученикам.

Сейчас VISC не раскрывает, в каких школах произошла утечка тем. Не раскрывается и то, были ли известны темы в одном регионе или по всей стране. Начато расследование.


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