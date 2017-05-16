Торгово-промышленная палата: Латвии срочно нужны гастарбайтеры

Из-за нехватки рабочей силы в отдельных отраслях необходимо внести поправки в иммиграционный закон, чтобы как можно скорее утвердить список профессий, к которым можно применять упрощенную процедуру для привлечения рабочей силы из-за границы, заявила Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП).

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Уже ощущаемая в отдельных отраслях существенная нехватка рабочей силы еще больше усугубится из-за сезонности, отмечает ЛТПП.

Предусмотренный иммиграционным законом порядок привлечения работников из-за рубежа требует много времени, он сложный и дорогостоящий, и поправки, предусматривающие облегченную процедуру хотя бы для некоторых групп профессий, где наблюдается явный дефицит рабочей силы, помогут решить эти проблемы.

Латвии следует привлекать иностранных профессионалов, тем самым помогая бизнесу развиваться,

подчеркивает председатель ЛТПП Янис Эндзиньш.

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Как показал опрос членов ЛТПП, нехватка рабочей силы ощущается в наукоемких отраслях, где требуются ученые, инженеры, специалисты по информационным технологиям. Стремительно растущим новым предприятиям для реализации запланированных бизнес-идей зачастую требуются очень работники очень специфических профессий.

Одной из самых острых проблем сейчас является сокращение численности населения Латвии при растущем спросе на рабочую силу, отмечает ЛТПП. Поэтому политики и должностные лица должны принимать ответственные решения в сфере иммиграционной политики с учетом того, что в будущем спрос на рабочую силу будет только расти.

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