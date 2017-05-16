После ночных заморозков нас ждет теплая среда

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

В ночь на среду температура воздуха в Латвии опустится до -2..+3 градусов, на западном побережье Курземе - до +4..+6 градусов.

Небольшой мороз ожидается местами в Видземе и Латгале, а также местами в Земгале и Курземе. На уровне почвы температура может опуститься до -5..-8 градусов.

Ночью ожидается преимущественно ясная погода со слабым ветром или без ветра вовсе, местами сгустится туман. Днем с запада придут облака. В Курземе будет облачно, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь.

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Температура воздуха днем поднимется до +14..+19 градусов. Будет дуть слабый южный ветер.

В Риге в ближайшие сутки постепенно увеличится облачность, но осадков синоптики не прогнозируют, и сквозь облака будет светить солнце. Ночью столбик термометра опустится до +4 градусов, в пригороде - до -1..+4 градусов. Днем будет дуть небольшой южный ветер, а воздух прогреется до +18 градусов.


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