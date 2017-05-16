25 млн. евро - мимо. Проект «Nord Stream 2» будет реализован без участия Латвии

Айвар Лембергс
 

Айвар Лембергс. Фото: Ieva Čīka/LETA

Проект газопровода «Nord Stream 2» будет реализован без участия Латвии, о чем официальным письмом извещено управление Вентспилсского свободного порта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Вентспилса, председатель правления порта Айвар Лембергс.

Письмо с благодарностью за конструктивное сотрудничество, которое, к сожалению, не увенчалось успехом, пришло в пятницу. «Nord Stream 2» обойдется без Вентспилса, и проект будет осуществлен в сотрудничестве России, Финляндии, Швеции и Германии, рассказал он.

Хотя правительство уже постановило, что представители государства в правлении Вентспилсского порта будут голосовать против любых форм участия порта в проекте,

Лембергс ранее допускал, что в проекте могут участвовать частные компании, но и такой вариант не будет реализован.

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«Неофициально они заявили, что не хотят ничего делать «с черного хода«», - сказал мэр. Хотя транспортировкой и хранением труб для газопровода без проблем могли бы заниматься частные компании, представители «Nord Stream 2» решили, что «будут уважать политическое заявление и обойдутся без Латвии».

По мнению Лембергса, Латвия, отказавшись от участия в этом проекте, пожертвовала своими интересами в пользу стран, которые не заинтересованы в прямом газопроводном соединении между Россией и Германией. «Надеюсь, белорусы, украинцы, поляки, чехи и словаки заплатят Латвии.

Общий ущерб для народного хозяйства Латвии составит примерно 100 млн евро,

прямые убытки в бюджете самоуправления - около 150 тыс. евро», - утверждает мэр.

Ранее Лембергс сообщил, что Вентспилсский порт и два его терминала - «Noord Natie Ventspils Terminals» и «Eurohome Latvija» - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода «Nord Stream 2», обеспечивая хранение и поставки труб через порт.

По подсчетам портового управления, в результате участия в проекте экономика Латвии получила бы 25 млн евро.

Поступившее порту предложение предусматривало, что Вентспилс мог бы принимать необходимые для строительства газопровода трубы, хранить их на своих площадках и доставлять на место прокладки газопровода в море. В настоящее время грузовых площадок порта недостаточно, чтобы хранить необходимое количество труб, поэтому инвесторы проекта предлагали вложить в порт 14 млн евро, построив дополнительные грузовые площадки площадью 7 гектаров, которые затем будут переданы порту.

Для того чтобы Вентспилсский порт мог участвовать в проекте, необходимо получить разрешение его правления. Как сообщил Лембергс, четыре из восьми членов портового правления делегированы министерствами, а МИД участие Латвии в этом проекте не одобрял.

1200-километровый газопровод «Nord Stream 2» будет проложен через Балтийское море и обеспечит транспортировку природного газа из России клиентам в Европе. Предполагается, что его пропускная мощность составит до 55 млрд кубометров газа в год. Российский концерн «Газпром», британо-нидерландская группа «Shell», австрийская OMV и немецкие компании «Uniper» и «Wintershall» договорились о строительстве «Nord Stream 2» в 2015 году. Газопровод соединит через Балтийское море Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность нового газопровода будет в два раза больше, чем «Nord Stream», а его строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Европейская комиссия негативно относится к этому проекту.

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