Разработан законопроект о постепенном отказе от продленного рабочего времени медиков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Рабочая группа Сейма разработала законопроект о постепенном отказе от продленного нормального рабочего времени медиков.

Поправки к закону о лечении предусматривают постепенный переход с июля этого года к оплате сверхурочной работы медиков, сообщил председатель парламентской подкомиссии по общественному здоровью Ромуальд Ражукс.

Планируется, что в переходный период, который продлится с 1 июля по 31 декабря этого года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, не являющимися медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, не превышающее 55 часов в неделю в этом году, в 2018 году - 50 часов, а в 2019 году - 45 часов в неделю.

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Оплата за время работы, которое превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, в переходный период будет рассчитываться с применением коэффициента 1,1 в этом году, 1,2 в 2018 году и 1,35 в 2019 году.

В настоящее время для медиков за продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц, предусмотрена оплата только в размере установленной зарплаты.

«Через три года уже не будет продленного нормального рабочего времени, и все работающие в медицине, кто работает больше часов, чем предусмотрено законом, с 1 января 2020 года будут получать за это двойную оплату», - сказал Ражукс.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) сегодня призвал медработников провести предупредительную акцию протеста, отказавшись работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

Если до 1 июля вступят в силу поправки к закону о лечении, предусматривающие сокращение уже в этом году продленного нормального рабочего времени на 20 часов, правление ЛПРЗСУ будет уполномочено решить, является ли это достаточной причиной для приостановления предупредительной акции.

Предупредительная акция может стать лишь началом - если медики не будут услышаны, будут рассмотрены другие формы протеста, включая забастовку, заявили в профсоюзе.


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