В Риге создадут регистр многодетных семей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Комитет по социальным вопросам Рижской думы во вторник 16 мая поддержал законопроект о создании с 1 мая следующего года регистра столичных многодетных семей.

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Это будет база данных, где будет обобщена информация о задекларированных на территории города Риги семьях.

Исторически в самоуправлении сложилась различная практика в отношении пособий и льгот для многодетных семей. Создание такого регистра, который станет э-услугой, будет первым шагом в процессе установления общей процедуры при применении пособий и льгот.

Информацию этого регистра дальше смогут использовать учреждения, которые напрямую оказывают помощь многодетным семьям.

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В регистре сможет зарегистрироваться семья, у которой на попечении находятся как минимум три ребенка, в том числе приемные семьи или семьи-опекуны.

Дети, над которыми у родителей приостановлены права опеки или которые лишены прав опеки, не считаются. Семьи должны быть задекларированы на административной территории города Риги (это требование не распространяется на случаи, если ребенок получает образование в зарубежном учебном заведении и его место жительства за рубежом). Ребенком в многодетной семье также считается совершеннолетний молодой человек, который не достиг возраста 24 лет, если он получает общее, профессиональное или высшее образование.

Для того, чтобы зарегистрироваться в Регистре, родитель или лицо, кто осуществляет уход за ребенком, должен подать заявление, используя э-услуги муниципального портала, в Центре обслуживания клиентов Рижской думы или в Рижской социальной службе. Зарегистрировавшись, лицо и члены его семьи могут претендовать на установленные самоуправлением льготы для многодетных семей.

Планируется, что регистр начнет работать 1 мая 2018 года. Окончательное решение о его создании еще необходимо принять на заседании Рижской думы.

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