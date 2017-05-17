Восточной больнице не хватает более 200 медиков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

В настоящее время в пяти стационарах Рижской Восточной клинической университетской больницы имеется 77 вакантных мест врачей, 105 вакансий медсестер и 21вакансия их помощников, сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Айя Лиетиня.

Одновременно она отметила, что нехватка работников не мешает больнице оказывать пациентам как плановую, так и экстренную помощь 24 часа в сутки. Кроме того, утечку врачей и медсестер из больницы нельзя охарактеризовать как массовую.

Лиетиня сообщила, что правлению больницы вместе с финансистами в течение месяца удалось в рамках имеющегося финансирования повысить оплату труда работникам ряда важных для больницы позиций, в том числе в клинике неотложной медицинской помощи, центре оперативной хирургии, клинике химиотерапии и гематологии, а также в интенсивной терапии и реанимации.

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Повысить заработную плату всему лечебному персоналу больницы будет возможно только тогда, когда вопрос о дополнительном финансировании будет решен на государственном уровне, добавила представитель Восточной больницы.

Как сообщалось,

клиническая больница им Страдиньша из-за нехватки медицинского персонала вынуждена переносить часть операций.

Как сообщил главный врач больницы Арнольд Атис Вейнбергс, больница, как и многие другие учреждения здравоохранения в стране, сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов, в частности, медсестер, но ситуация решается за счет оптимизации существующих ресурсов и улучшения планирования работы операционных залов.

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