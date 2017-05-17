В Мерсрагсе побит рекорд холода для 17 мая

В ночь на среду на метеостанции в Мерсрагсе температура воздуха опустилась до -2,9 градуса, и это новый рекорд холода для 17 мая, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Мадоне термометры показывали минус 2,2 градуса, в Зосены - минус 2,5 градуса. Немного ниже нуля температура воздуха опустилась также во многих других регионах Латвии.

Теплее ночь была возле Лиепаи, где было не холоднее +5 градусов,

и в центре Риги, где температура воздуха составила +6 градусов.

Реклама

Национальный рекорд холода для 17 мая, который составляет -5,2 градуса, был зарегистрирован в 1952 году.

Ближайшие ночи будут намного теплее - температура воздуха во многих регионах превысит +10 градусов.