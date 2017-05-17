В выходные дни ожидается жара до +27 градусов

 

Фото: Lukas Balandis /

В середине недели Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет на ее территорию настоящую летнюю погоду, свидетельствуют прогнозы «Global Forecast System».

В четверг еще ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит от +13 до +21 градуса, а уже в пятницу будет преимущественно солнечно, и воздух прогреется до +20..+26 градусов.

В субботу и воскресенье местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха в субботу составит +22..+27 градусов, а в воскресенье вместе с северным, северо-восточным ветром на территорию Латвии поступит немного более прохладный воздух. Ночная температура воздуха будет не ниже +9..+14 градусов.

Реклама

Синоптики предупреждают, что индекс ультрафиолетового излучения в солнечную погоду превысит шестой уровень. В таких условиях люди с особо чувствительной кожей могут обгореть на солнце за 15-20 минут.

Температура воды в реках и озерах в конце неделе повысится до +14..+20 градусов, а в море составит около +10 градусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1100348 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Как за последние сто лет поменялась мода на чулки и колготки Wo&Men

Как за последние сто лет поменялась мода на чулки и колготки

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Леди Гага и шляпа: два новых дивных образа эпатажной звезды Wo&Men

Леди Гага и шляпа: два новых дивных образа эпатажной звезды

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы Wo&Men

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

Погода

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 