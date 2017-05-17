Ночь музеев: в Риге будут дополнительные рейсы общественного транспорта

Rīgas satiksme сообщает, что 20 мая в рамках Ночи музеев дополнительные рейсы общественного транспорта из центра города будут работать до 2 часов ночи.

Для удобства пассажиров, с 20 на 21 мая будут организованы дополнительные рейсы для обслуживания большей части городских микрорайонов и музеев, принимающих участие в мероприятии.

Дополнительные рейсы предусмотрены по следующим маршрутам: 4, 5, 6, 7, 10 и 11 трамвай; 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27 троллейбус; 1, 3, 11, объединенный 12, 23 и 26 (по Каменному мосту) 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53 автобус. Расписание доступно по этой ссылке.

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Дополнительно сообщается, что одновременно с мероприятиями Ночи музеев на участке улицы Бривибас состоится Ночной заезд на роликах, в результате чего рейсы 14 и 17 троллейбуса, 1 и 40 автобуса пройдут по объездным дорогам.

Учитывая достаточно большие изменения в движении транспорта, призываем всех посетителей Ночи музеев своевременно ознакомиться с графиком движения и планировать свой маршрут!

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