Латвийская реальность: лучше остаться без пальца, чем потерять работу!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В Латвии начался дачный сезон. И микрохирурги уже зафиксировали антирекорд - 11 операций по пришиванию пальцев и конечностей за одни сутки. Но, как оказалось, не все пострадавшие хотят пришивать пальцы назад, кому-то и 4-х вполне достаточно, сообщает Русское вещание LTV7.

В период с мая по август в Центре микрохирургии Рижской восточной больницы дежурят не один, а три микрохирурга. Неосторожность при работе с садовым инструментом часто приводит к тяжёлым травмам и даже ампутациям. Операция по пришиванию отрезанных пальцев или конечности может занимать до 10 часов. И это только полпути к выздоровлению.

«Пришили руку — это не значит, что ты на следующий день пришёл работать. 5 недель в гипсе, тренировать с реабилитологом. Потом пока возобновится чувствительность. Это может быть полгода, даже больше», - объясняет микрохирург Янис Крустиньш.

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Необходимость в длительной реабилитации порой пугает пациентов, ведь в это время они не смогут полноценно работать. Бывают случаи, когда пациенты отказываются от операции по приживлению потерянного пальца.

«И, если речь идёт об одном ампутированном пальце, иногда пациенты говорят — я хочу домой на следующий день. И мы через 2 недели сняли швы, и я иду обратно на работу», - рассказывает Крустиньш.

Врач напоминает, что к дачным работам нужно подходить со всей ответственностью. И не подпускать к газонокосилкам детей. Особенно нельзя разрешать им пользоваться одной газонокосилкой вдвоем.


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