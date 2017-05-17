Произошла утечка и резервных тем сочинения экзамена по латышскому языку

Вчера произошла утечка не только основных, но и резервных тем сочинения экзамена по латышскому языку.

Как заявила агентству ЛЕТА после заседания комиссии Сейма по образованию, науке и культуре представитель Латвийской ассоциации руководителей образования Айя Мелле, она располагает информацией о том, что некоторые ученики знали не только темы третьей части, но и резервные темы.

Мелле намерена обсудить происшествие с Государственным центром содержания образования (ГЦСО).

Школы, в которых произошла утечка, она не назвала, отметив лишь, что речь идет не только о столичных школах.

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Как заявили агентству ЛЕТА в ГЦСО, до сих пор официальной информации или жалоб на эти случаи не поступило. Центр отмечает, что экзамен в сложившейся ситуации пересдавать не придется, и каждая ситуация при исправлении экзаменационных работ в июне будет оцениваться по отдельности.

Как сообщалось, вчера ГЦСО получил от нескольких учебных заведений информацию об утечке тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку. Центру пришлось внести изменения в третью часть экзамена, то есть предложить резервные темы.