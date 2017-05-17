Собаки в продуктовых тележках супермаркетов – это нормально?

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В обществе идут бурные споры по поводу того, можно ли совершать покупки в супермаркете, поместив пса или другое домашнее животное в продуктовую тележку. Мнения участников обсуждения разделились, но представители крупнейших торговых сетей, к которым обратился портал внесли ясность в этот вопрос.

Вот как на этот вопрос смотрят эстонские торговцы.

Как сказала руководитель по безопасности в Prisma Екатерина Алехина, если смотреть на эту проблему с точки зрения закона, то нахождение с домашним животным в общественном месте регулируют «Правила содержания собак и кошек». Согласно этому правовому акту, домашнее животное может находиться в общественном месте, если оно не представляет опасности для людей или имущества и если его пребывание в этом месте не запрещено.

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«Входить в магазины Prisma c собаками нельзя, о чем предупреждает специальная табличка на дверях, - подчеркнула она. –

Но мы идем навстречу владельцам маленьких собак, чьи хорошо воспитанные зверюшки находятся в переноске, боксе или сидят на руках».

Если человек сажает собаку в тележку, сотрудники Prisma или охранники делают владельцу замечание и просят передвигаться по торговому залу с животным в соответствии с установленными правилами.

Делать покупки с собаками или другими домашними животными в магазинах Selver тоже нельзя, однако есть два исключения. «Это разрешено, например, в том случае, если речь идет о поводыре, без которого человек не может передвигаться. Также клиент может прийти в магазин вместе со своим домашним животным, если оно находится в специальной клетке или в сумке», - объяснил специалист по коммуникациям в Selver Карл-Виллиам Вазерик.

Кайза Пярна, специалист по коммуникациям в компании Coop, которой принадлежат магазины Konsum, подчеркивает, что с учетом большого количества продуктов питания важно избежать потенциальных источников загрязнения, которыми, если рассматривать домашних животных, могут быть шерсть и грязь.

«Поэтому, исходя из регулирующих безопасность продуктов питания законов, которые установлены в Законе о пищевых продуктах и постановлении Европарламента и его совета, а также из правил содержания собак и котов в Таллинне, в наших магазинах находиться с домашними животными нельзя», - сказала Кайза Пярна.

«Однако, учитывая их популярность, мы пошли на некоторые уступки и разрешили приходить в магазин с небольшими по размеру собаками и котами, если они помещены в предназначенную для этого сумку или корзину. Безусловно, нельзя сажать домашнее животное в тележку или корзину, так как другие клиенты будут класть туда продукты, - продолжила она. – В случае с крупными домашними животными, например, с большими собаками, таких послаблений мы делать не можем. Они должны оставаться за дверьми магазина и быть в наморднике».

Она добавила, что так как до настоящего момента в магазинах Konsum не было случаев, когда клиент своим поведением полностью противоречил бы закону, у них нет практического опыта решения подобных проблем: «Большинство клиентов, посещающих наши магазины с домашними животными, осведомлены о существующих правилах и считаются с другими покупателями».

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс ответила, что они также не позволяют покупателям заходить в магазины с домашними животными. Единственное исключение касается очень маленьких животных,

в случае, если они помещены в предназначенную для этого сумку таким образом, что не могут из нее вылезти.

«Сажать животное в продуктовую тележку, безусловно, нельзя. Если кто-то нарушает это правило, он должен быть готов к тому, что охранник или продавец вежливо попросят его покинуть магазин или поместить животное в предусмотренное для таких случаев место», - описала она.

По ее словам, серьезных нарушений этого правила в магазинах Rimi не наблюдается. Больше инцидентов было много лет назад, когда в моду только вошло носить на руках собачек, а соответствующая практика еще не была сформирована.

«Теперь же владельцы крохотных собак преимущественно приходят с ними в магазины таким образом, что животное сидит в специальной сумке. Штрафы для таких нарушителей не предусмотрены, так как в этом нет необходимости», - заключила Катрин Батс.


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