До осени солдаты батальона НАТО частично будут жить в палатках

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Часть военнослужащих возглавляемого Канадой международного батальона НАТО до осени будет жить в палатках, так как на Адажской базе еще не завершится реконструкция казарм.

Сегодня вопрос о готовности Латвии принять батальон на закрытом заседании обсуждали руководство Минобороны и депутаты комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Как рассказал агентству ЛЕТА министр обороны Раймонд Бергманис, работы по подготовке к приему ведутся достаточно активно. В Адажи уже прибыли представители союзников по логистике, размещению материально-технических средств и строительству.

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Боевая группа прибудет в Латвию до июня, однако новые казармы к этому сроку построить не удастся, поэтому частично военнослужащие будут жить в специальных армейских палатках. По словам Бермганиса, канадская сторона проявила понимание и готова разместить в палатках своих представителей до момента, пока казармы не будут достроены, в то время как военнослужащие других стран будут жить «под твердой крышей».


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