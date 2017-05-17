Посольство США в Латвии подняло радужный флаг

В честь Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, 17 мая Посольство США в Латвии у здания посольства поднимает радужный флаг, сообщает отдел прессы и культуры.

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К послу Нэнси Байкофф Петтит на церемонии поднятия флага присоединились представители объединения «Mozaīka» и представители дипломатического общества Латвии.

«Сегодня мы поднимем радужный флаг, который символизирует нашу готовность защитить права LGBTI сообщества и права людей во всем мире»,

- сказала посол США в Латвии Нэнси Байкофф Петтит.

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Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией IDAHOT ежегодно привлекает внимание к правам лесбиянок, геев, бисексуалов, трансперсон и интерсексуалов (LGBTI). Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией в первый раз был отпразднован в 2004 году, в честь того, что в 1990 году Мировая организация здравоохранения исключила гомосексуальность из Международного классификатора болезней. На данный момент Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией отмечается почти в 90 странах.

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