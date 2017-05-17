«Работники в Латвии распустились! Все хотят зарплату, а не работу»

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Предприниматели выступили с призывом к правительству срочно менять положения закона «Об иммиграции», чтобы упростить ввоз в Латвию иностранной рабочей силы.

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Владелец и руководитель лиепайского предприятия Liepājas Celtnieks Эдуард Славинский рассказал rus.db.lv о том, как он ищет строителей для работы на объектах и во что это в итоге выливается.

«Сейчас конкретно у меня не хватает 5-10 человек работников для строительства объектов, - говорит он. - И мне просто негде их взять! Да, приходят люди на собеседование, но кто-то оказывается алкоголиком, которого видно за вертсу. Кто-то - просто тунеядец, и обнаруживается это достаточно быстро. Вот на прошлой неделе взял человека, предварительно наведя про него справки.

Вроде бы человек работал в строительной компании, но на деле выясняется, что делать он ничего не умеет - только подай и принеси.

Но мне не нужен такой работник! Мне нужен специалист, за которым не надо ходить и что-то подделывать и подправлять».

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Предприниматель считает, что наши работники распустились - все ищут, где больше платят, и мало кого интересует, что он умеет делать. «Бывает, что работник говорит, вот, мол, я - специалист высокого уровня. Но уже через неделю прораб говорит, что делать этот строитель ничего не умеет и можно дать ему разве что копать яму. И как мне быть в этой ситуации? - недоумевает Славинский. - Мне же надо объект сдать в срок. Иначе мне грозят штрафные санкции».

Бизнесмен считает, что хорошие специалисты уехали из Латвии в другие страны - в Скандинавию, Ирландию, Францию. «Например, мой сосед работает на строительстве в Швеции, - рассказывает Славинский. - Работает там по 2-3 недели, потом приезжает в Латвию.

Он откровенно говорит: вот когда в Лиепае я смогу получать по 1,5-2 тысячи в месяц, тогда посмотрим! Но откуда нам взят такие зарплаты?»

Эдуард Славинский уверен, что отличие в зарплатах между Ригой и регионами надо бы учитывать и Службе государственных доходов (СГД). Но получается так, что СГД видит более низкие зарплаты в строительной фирме в регионах и шлет письма, что это нехорошо. «Мы получаем такие письма регулярно и начинаем объяснять СГД, что не надо нас сравнивать с Ригой и особенно - с крупными рижскими строительными компаниями. Там строительные специалисты получают те же 1,5-2 тысячи евро. Но у нас в регионах просто нет таких денег на зарплаты! Не знаю, как даже объяснить это другими словами работникам СГД, которые сидят в кабинетах и изучают цифры. Они же простые статисты, откуда они могут знать ситуацию в отрасли?».

Бизнесмен готов пригласить сотрудников СГД к себе на предприятие, чтобы они вместе изучили строительную смету и тогда им станет ясно, что большие заработные платы в регионах невозможны.

Что же касается ввоза иностранной рабочей силы, то этот вопрос надо срочно решать на уровне правительства. Эдуард Славинский говорит, что рад бы взять строителей из Украины - они и ответственные и не «цепляются» за каждый цент.

«Мои коллеги из Риги взяли бригаду украинских строителей и не могут нарадоваться на них, - рассказывает он - Украинцы работают, как звери. Буквально пашут целый день, а не ноют, как наши, что что-то вечно не так. Наши работники не дай бог узнают, что у другого зарплата на 5 евро, тут же претензии. Украинцы чужих денег не считают, они просто работают».

Однако ввезти работников из-за границы не так просто, как кажется. «Я обязан сначала месяц искать на конкретную позицию местных работников, - рассказывает предприниматель. - Потом я должен заполнить целый ворох документов на ввоз работников. Кроме того, я обязан платить иностранным работникам заработную плату, которая не менее средней по стране. Опять же возникает та же самая проблема, что и с СГД. Ну не могут регионы платить такую же зарплату, как и в Риге! Это же маразм. Ведь кроме заработной платы на ввоз работника у меня есть и другие расходы. Вот и получается, что местные работать не хотят, а иностранцев ввозить пока дорого».

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