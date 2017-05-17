Относятся ли фильм про Ушакова к предвыборным расходам «Согласия»? KNAB решит

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) решит, относятся ли расходы на документальный фильм про мэра Риги Нила Ушакова к предвыборным расходам партии «Согласие».

KNAB в рамках своей компетенции рассмотрит обнародованную информацию, в данном случае, включенную в видеофильм, и ее соответствие требованиям закона о предвыборной агитации, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь бюро Лаура Душа.

Лидер движения «Ghetto games» Раймонд Элбакян и режиссер Марис Мартинсонс перед предстоящими 3 июня муниципальными выборами сняли документальный фильм об Ушакове. Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ООО «Creativus agency» Лаура Дабаре, авторы фильма «Поход» вместе с «Ghetto TV» и мэром Риги отправились в поход, «чтобы познакомиться поближе и узнать, как Ушаков из простого паренька стал мэром Риги».

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Дабаре подчеркнула, что «Creativus agency» и режиссер Мартинсонс сняли документальный фильм об Ушакове как волонтеры, чтобы способствовать политической ответственности молодежи и ее более активному участию в муниципальных выборах, поэтому расходы на его создание не подсчитывали.