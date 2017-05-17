В больнице Страдиня не хватает 160 медсестер

В клинической университетской больнице им. Паула Страдиня не хватает 100 медсестер, в том числе операционных и анестезиологических, и 58 помощников медсестер (санитаров), сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Ласма Силе.

Нехватка врачей-специалистов выражена не столь явно, но больница ищет анестезиологов, стоматологов и хирургов для центра неотложной медицины.

Напряженность в больнице вызывает постоянная нехватка медсестер, создающая проблемы с планированием операций. «Вопрос становится все актуальнее», - сказала Силе.

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Средняя месячная брутто-зарплата врача в больнице им. Страдиня - 1182 евро, медсестры - 779 евро, помощника медсестры - 561 евро, санитара - 463 евро.

Как сообщалось, больница им. Страдиня из-за нехватки медицинского персонала вынуждена переносить часть операций.

Как сообщил главврач больницы Арнольд Атис Вейнбергс, больница, как и многие другие учреждения здравоохранения в стране, сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов, в частности, медсестер, но ситуация решается за счет оптимизации существующих ресурсов и улучшения планирования работы операционных залов.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) во вторник призвал медработников провести предупредительную акцию протеста, отказавшись работать продленное нормальное рабочее время с 1 по 31 июля.

Если до 1 июля вступят в силу поправки к закону о лечении, предусматривающие сокращение уже в этом году продленного нормального рабочего времени на 20 часов, правление ЛПРЗСУ будет уполномочено решить, является ли это достаточной причиной для приостановления предупредительной акции.

Предупредительная акция может стать лишь началом - если медики не будут услышаны, будут рассмотрены другие формы протеста, включая забастовку, заявили в профсоюзе.

По подсчетам Минздрава, сокращение продленного нормального рабочего времени на 20 часов с 1 июля по 31 декабря 2017 года потребует дополнительно 2,9 млн евро, в 2018 году - 15 млн евро, в 2019 году - 27 млн евро.

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