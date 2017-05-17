«Балтийский прайд» возвращается в Ригу

«Балтийский прайд» проводится каждый год в одной из трех стран Балтии, в этом году он пройдет в Таллине, а в следующем - в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в объединении секс-меньшинств и их друзей «Мозаика».

Как отметила председатель правления «Мозаики» Кристине Гарина, ситуация в сфере прав секс-меньшинств в Латвии не радует - слышно о громких нескрываемых случаях их дискриминации, приходится сталкиваться с такими ситуациями и отношением, которые, казалось, остались в далеком прошлом. Однако радует, что общество замечает эти случаи и не молчит, добавила она.

По ее словам, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Реклама

«Балтийский прайд 2018» в Риге будет состоять из 100 мероприятий, которые поднимут вопрос о правах секс-меньшинств в Латвии, Балтии и во всем ЕС. Он начнется 3 марта и продлится 100 дней, его главной неделей будет неделя с 4 по 10 июня. Кульминацией «Балтийского прайда» станет уличное шествие 9 июня.