Вейонис: детдома должны остаться в прошлом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Семья - важнейшая среда для развития ребенка, а детдома должны остаться в прошлом, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис, поздравляя с 20-летием Ассоциацию детских поселков SOS и 26 семей, приютивших детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии, на торжественном мероприятии Вейонис отметил, что команда детских поселков SOS может гордиться проделанной за 20 лет работой, а два созданных ею детских поселка, молодежный дом, центры поддержки семьи являются свидетельством самоотверженной работы и бескорыстной любви. «Своей работой вы показываете государству и самоуправлениям, что надо делать, заботясь о детях и оказывая поддержку семьям», - сказал он.

Президент с супругой Иветой Вейоне и вице-президент организации детских поселков SOS Гита Трауэнихт поздравили председателя Латвийского совета SOS Мару Бите, возглавляющую организацию с момента ее основания.

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Неправительственная организация детских поселков SOS уже 20 лет создает в Латвии семьи SOS для детей, лишившихся родительской опеки, и оказывает им поддержку. Сейчас в Латвии в 26 семьях SOS воспитываются более 130 детей и подростков.


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