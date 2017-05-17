В Ночь музеев билеты на поезда подешевеют вдвое

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

20 мая, в Ночь музеев, с 18 часов до полуночи на все единоразовые билеты на поезда будет действовать ссылка в размере 50%, сообщает предприятие «Pasažieru vilciens».

Электронные билеты со скидкой на конкретные рейсы можно приобрести на сайте предприятия - в расписании эти поезда будут отмечены особым символом Ночи музеев. Купить билеты можно и в билетных кассах. В случае, если касса на конкретной станции закрыта, билет со скидкой будет доступен в поезде, сообщает агентство ЛЕТА.

Напомним, вечером 20 мая свои двери откроют 150 музеев. Тема Ночи музеев этого года - «Колесо времени».

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