У кого дороже: в Риге появится свой «золотой туалет»

Города Латвии, кажется, начали мериться «силами» - в каком построят самый дорогой туалет. Недавно в Екабпилсе был построен «золотой» общественный туалет за 85 тысяч евро, однако Рига, судя по всему, это переплюнет.

Как сообщает Латвийское радио, актуализированный план инвестиций Риги свидетельствует, что в столице готовы потратить на общественный туалет 90 тысяч евро, пишет Apollo.

Так, на перестройку публичных туалетов в Риге в плане инвестиций в этом году запланировано 41 000 евро. В свою очередь в течение трех лет жилищный департамент запланировал построить два новых туалета на проспекте Яншевска в Межапарке и в парке Нордекю. На оба запланировано 180 000 евро.

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Директор департамента Анатолий Алексеенко считает, что 90 000 евро за один туалет - адекватная сумма - дешевле 10 тысяч евро стоит деревянный туалет. В свою очередь современные, которые служат долгое время и которые производят в двух странах, - Чехии или Китае - дороже.

«Мы в прошлый раз выбрали чешские туалеты. Вы видите, что они красивые и служат долго, несмотря на вандалов».

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