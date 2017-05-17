У кого дороже: в Риге появится свой «золотой туалет»

 

Фото: Caro/Scanpix

Города Латвии, кажется, начали мериться «силами» - в каком построят самый дорогой туалет. Недавно в Екабпилсе был построен «золотой» общественный туалет за 85 тысяч евро, однако Рига, судя по всему, это переплюнет.

Как сообщает Латвийское радио, актуализированный план инвестиций Риги свидетельствует, что в столице готовы потратить на общественный туалет 90 тысяч евро, пишет Apollo.

Так, на перестройку публичных туалетов в Риге в плане инвестиций в этом году запланировано 41 000 евро. В свою очередь в течение трех лет жилищный департамент запланировал построить два новых туалета на проспекте Яншевска в Межапарке и в парке Нордекю. На оба запланировано 180 000 евро.

Реклама

Директор департамента Анатолий Алексеенко считает, что 90 000 евро за один туалет - адекватная сумма - дешевле 10 тысяч евро стоит деревянный туалет. В свою очередь современные, которые служат долгое время и которые производят в двух странах, - Чехии или Китае - дороже.

«Мы в прошлый раз выбрали чешские туалеты. Вы видите, что они красивые и служат долго, несмотря на вандалов».

Еще по этой теме
В Екабпилсе построили «золотой» туалет

В Екабпилсе построили «золотой» туалет


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

Латвийская модель одержала победу в конкурсе «Мисс Европа 2017» Wo&Men

Латвийская модель одержала победу в конкурсе «Мисс Европа 2017»

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии Hi-Tech

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой Showbiz

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики Hi-Tech

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 