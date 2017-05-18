Парковочные войны в Плявниеках: «В своем сне будешь видеть мои номера!»

Вопрос парковки в каменных джунглях Риги - еще какой больной вопрос для наших читателей. Иногда он доходит и до смешного - смотрите, какую переписку затеяли соседи одного из дворов в Плявниеках.

Раздосадованный автор прикрепленного в подъезде послания, который, судя по всему, по-чьей то наводке «поймал горчичник» от Рижской муниципальной полиции во дворе дома не смог смолчать и обратился к «доброжелателям».

Фото: Facebook

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Пользователи соцсети комментируют:«Как минимум, вон все штрафы предлагает оплатить!», «Автор родственнник Абрамовича?», «Возможно, что это подстава и там номер телефона того, кто вызывал полицию», «Интересно познакомиться со своим добрым соседом однако, какой корпус? Выйду ,посмотрю у нас тоже висит или нет это»,

«Наверное нужно не войны объявлять и в остроумии упражняться, а требовать от городских властей решать проблемы с парковкой,

а не кепку ушаковскую пиарить!, «Есть машина - есть проблема.Нет машины - нет проблемы. Эх, раньше вместо Плявниеков поля были и красота.Откуда столько народу-то понаехало в наш добрый старый Дарзциемс", "Плявники как район планировали в начале 80-х, видимо с учетом светлого, советского будущего, без такого количества личного транспорта. Поэтому парковок перед многоэтажками не хватает!".

Ну а напоследок один из комментирующих заявил: «Граждане и гражданки! Пользуйтесь общественным транспортом. Это дешево и полезно для здоровья. Всегда с хорошим настроением на работу и с работы. Не надо шины и стекла портить наглым 'соседям».