Госконтроль: работникам госучреждений доплатили 6 млн. А было ли необходимо?

Государственный контроль обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность начисленных в прошлом году доплат работникам госучреждений, сообщила сегодня журналистам руководитель Госконтроля Элита Круминя. Она также отметила, что соответствие расходования бюджетов госучреждений поставленным целям «хромает», и не в соответствии с целями тратятся миллионы евро.

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В ходе финансовой ревизии госучреждений в 2016 году выборочно было проверено начисление доплат работникам госучреждений. Госконтроль не получил уверенности в обоснованности начисления доплат в размере более 6 млн евро.

Процесс начисления доплат по большей части является формальным и не вызывает уверенности в том, что он основан на оценке вклада работника в достижение целей учреждения, пояснила Круминя. Были даже случаи, когда доплаты начислялись за работу, идентичную выполнению основных служебных обязанностей.

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В ходе ревизий Госкнтроль выявил пять нарушений правовых норм в выплате вознаграждений, компенсаций, премий и денежных наград, по которым готовит информацию для подачи в Генпрокуратуру.

Госучреждения нецелесообразно тратят миллионы

Завершив ревизии за 2016 год, Госконтроль оценивает качество финансового учета в системе госуправления как стабильное. Госуправление в целом умеет правильно вести учет, но, в отличие от 2015 года, когда были в основном позитивные заключения, в этом году четыре заключения подготовлены с оговорками.

Два министерства -, образования и науки и охраны среды - не решили проблем, на которые Госконтроль указывал ранее. Подведомственные Минобороны учреждения не сумели обеспечить учет на таком уровне, чтобы ревизоры могли убедиться в их расходах и доходах, а в Бюро по предотвращению и коррупции нельзя проверить, имеются ли в наличии все учтенные основные средства.

По словам Крумини, учет не заключается только в соблюдении бухгалтерских формальностей - он имеет существенное значение для способности учреждения законно и осмысленно управлять своими ресурсами. «Мы не можем рассчитывать на то, что имущество управляется хорошо, если учреждение не знает, есть ли у него вообще это имущество», - сказала госконтролер.

Уже с 2013 года Госконтроль просит привести в порядок единую систему зарплат, но ревизии выявили, что во многих учреждениях доплаты за качество работы или личный вклад получают почти все работники. В госучреждениях сохраняется желание максимально потратить все доступные средства в конце года - например, Управление по делам гражданства и миграции выплатило 54% возможных доплат в последнем квартале.

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