Евродепутат: В Латвию присылают продукты плохого качества и продают втридорога

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня в Европарламенте прошла акция, цель которой - привлечь внимание разнице в качестве продуктов, поставляемых в торговые сети Восточной и Западной Европы. Евродепутат Артис Пабрикс в разговоре с rus.db.lv подтвердил, что такая проблема существует. И Латвия будет с ней бороться всеми способами. «Это же дискриминация - заниматься такими вещами!», - говорит Пабрикс.

«Если вы попробуете продукт хорошего и плохого качества, то как простой потребитель вы не поймете разницы - вы ее просто не ощутите, - говорит Пабрикс. - Но это не значит, что проблемы разницы в качестве продуктов питания нет вообще. Удивительно, но многие политики и должностные лица в ЕС тоже не видят этой проблемы. Вообще изначально вопрос о различиях в качестве продуктов подняли мои коллеги из Харватии и Словакии.

Они привели в пример множества исследований, доказанных научным способом в лабораториях, что в Восточную Европу подставляются продукты более низкого качества.

И это касается не только продуктов, но и непродовольственных товаров - бытовой химии, зубной пасты и пр.».

Пабрикс рассказывает, что складывается парадоксальная ситуация. Одни и те же производители продают в страны Восточной Европы товар с более низким качеством, но по более высокой цене, а в Западной Европе наоборот на полках магазинов продается товар более высокого качества, но дешевле, чем у нас.

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«Ситуация просто абсурдная! Почему вообще эта проблема коснулась Латвии и Восточной Европы? - говорит Пабрикс. - Очевидно, что это вопрос амбиций производителей, которые хотят получить большую прибыль. После падения Берлинской стены западные компании стали входить на рынок Восточной Европы и столкнулись с тем, что платежеспособность жителей там намного ниже, чем в Западной Европе.

Надо было придумать способы, каким образом продавать тот же самый продукт, но на «дешевых» рынках. Как? Снизить его качество и себе стоимость. Однако мы столкнулись и с худшими вещами. В наших магазинах продаются продукты, в составе которых дешевые ингредиенты. Однако стоят они дороже, чем продукты той же марки с более дорогими ингредиентами, которые торгуются в западных сетях. Получается, что вопрос платежеспособности жителей уже перестал быть главным? И почему тогда продуктами худшего качества не торгуют в Западной Европе?»

Евродепутат считает, что с этой несправедливостью надо бороться. Большую роль Пабрикс отводит информированию потребителей, которые должны четко знать, за что они платят деньги. «Немецкий потребитель все решает протестными покупками и жалобами. Если ему не нравится состав зубной пасты, значит немецкий покупатель будет писать жалобы в центр защиты прав потребителей, бойкотировать товар. Нам тоже нужно быть активнее!».

Кроме того, Пабрикс призывает политиков Латвии вплотную заняться этим вопросом и инициировать дополнительные исследования качества продуктов.

«Тогда мы сами сможем лабораторным способом доказать, что такое отличие есть, и у нас будет серьезный аргумент на руках. После этого надо обращаться к самим производителям, которые производят продукты двух разных качеств с вопросом - чем же мы хуже? Почему вы именно нам поставляете худшие товары? Законодательство Евросоюза вообще-то не допускает такой дискриминации!».


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