Куда перенесут конечную остановку маршруток в Риге?

 

Фото: Andrejs Baburovs / LETA

Многие из рижан жалуются на то, что станция маршрутных такси, распложенная на Привокзальной площади, находится в плачевном состоянии: разбитые плитки, ржавые металлические столбы и мусорные баки, местами отсутствующие навесы портят облик города. Но в ближайшем будущем все изменится.

В настоящее время кольцо маршруток (и рижских, и междугородних) находится на частной земле, и у самоуправления нет возможности заставить владельцев перестроить станцию именно сейчас. Но в ближайшем будущем планируется мультимодальный транспортный узел, который соединит нынешний железнодорожный вокзал, планируемую линию Rail Baltica и автостанцию.

Через несколько лет рядом с вокзалом будет построена многоуровневая автостоянка, а кольцо маршруток перенесут на Центральный рынок, в частности, на его промышленную территорию.

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Это будет сделано для того, чтобы разгрузить центр, к тому же намного удобнее и логичнее разместить кольцо миккроавтобусов там, куда легко можно подъехать без пробок из любых спальных районов. Пока же придется мириться с такой станцией маршрутных такси, какая она сегодня.


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