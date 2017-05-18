ВЛ-ТБ/ДННЛ просит президента ускорить прощание с «эпохой пивных двушек»

Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и представители ряда других парламентских партий просят президента Раймонда Вейониса не провозглашать поправки к закону, которые предусматривают запрет на торговлю пивом в пластиковых бутылках большой емкости только с сентября 2020 года.

Как агентству ЛЕТА заявила пресс-секретарь партии Айга Айзпуриете, депутаты считают, что это слишком долго, потому что первоначально проект поправок предусматривал, что запрет вступит в силу уже 1 сентября 2017 года.

К просьбе депутатов ВЛ-ТБ/ДННЛ присоединились также представители «Единства» Лолита Чигане и Алексей Лоскутов, депутаты Латвийского объединения регионов Ивар Биверс и Юрис Вилюмс, депутат Союза «зеленых» и крестьян Янис Труповниекс, депутат «Согласия» Юлия Степаненко и не входящий во фракции депутат Артусс Кайминьш (KPV LV).

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Как заявил депутат нацобъединения Имант Парадниекс, поправки должны вступить в силу как можно скорее.

«Столь длительный переходный период необходим якобы потому, чтобы производители могли постепенно подготовиться к изменениям. Однако в парламентских комитетах этот вопрос обсуждался еще с 2015 года, и алкогольная отрасль была информирована о предстоящих изменениях, поэтому у нее было достаточно времени, чтобы к ним подготовиться», - сказал политик.

ВЛ-ТБ/ДННЛ считает, что столь длительный срок до вступления поправок в силу, очевидно, установлен в интересах производителей алкоголя, при этом игнорируется критическая ситуация со здоровьем населения Латвии, в том числе детей и молодежи.

Как сообщалось, 11 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.

Поправки к закону об обороте алкогольных напитков фактически запрещают продажу алкоголя в пластмассовых бутылках объемом свыше одного литра. Запрет не относится к напиткам в стеклянной и керамической таре, деревянных бочонках, металлической и комплексной упаковке.

В дальнейшем пиво нельзя будет продавать в упаковке объемом более 0,5 литра, если абсолютное содержание спирта в напитке превышает 5,8 процента. Если абсолютное содержание спирта не превышает 5,8 процента, объем упаковки не должен превышать 1 литра.

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