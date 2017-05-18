Затраты на реконструкцию Большой эстрады в Межапарке - 77 млн евро

Общие затраты на реконструкцию Большой эстрады в Межапарке могут составить 77 млн евро, сообщил на первом заседании совета Праздника песни и танца директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров.

В этих расчетах учтены и затраты на первую очередь проекта в размере 45 млн евро. Как сообщил Буров, в августе архитекторы готовы представить проект второй очереди реконструкции эстрады.

Руководитель департамента также заверил, что

первая очередь реконструкции будет завершена в срок - 18 июня 2018 года.

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Министр культуры Даце Мелбарде, комментируя расчеты затрат по проекту, пояснила, что в первая очередь предусматривает перестройку только зрительской зоны, а вторая - не только зрительской зоны и самой эстрады, но и расширение территории и подъездных путей.

Что касается реконструкции стадиона «Даугава», член правления культурно-спортивного центра «Стадион «Даугава«» Элмар Мартинсонс также подтвердил, что строители сумеют уложиться в сроки, и первая очередь будет завершена 15 мая 2018 года, а полностью все работы будут закончены до установленного срока - 31 декабря 2022 года.

Количество зрительских мест на стадионе после реконструкции увеличится с 5 000 до 10 000, а на Большой эстраде в Межапарке в рамках первой очереди - с 22 000 до 30 000.

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