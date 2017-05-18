Затраты на реконструкцию Большой эстрады в Межапарке - 77 млн евро

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

Общие затраты на реконструкцию Большой эстрады в Межапарке могут составить 77 млн евро, сообщил на первом заседании совета Праздника песни и танца директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров.

Еще по этой теме

В этих расчетах учтены и затраты на первую очередь проекта в размере 45 млн евро. Как сообщил Буров, в августе архитекторы готовы представить проект второй очереди реконструкции эстрады.

Руководитель департамента также заверил, что

первая очередь реконструкции будет завершена в срок - 18 июня 2018 года.

Реклама

Министр культуры Даце Мелбарде, комментируя расчеты затрат по проекту, пояснила, что в первая очередь предусматривает перестройку только зрительской зоны, а вторая - не только зрительской зоны и самой эстрады, но и расширение территории и подъездных путей.

Что касается реконструкции стадиона «Даугава», член правления культурно-спортивного центра «Стадион «Даугава«» Элмар Мартинсонс также подтвердил, что строители сумеют уложиться в сроки, и первая очередь будет завершена 15 мая 2018 года, а полностью все работы будут закончены до установленного срока - 31 декабря 2022 года.

Количество зрительских мест на стадионе после реконструкции увеличится с 5 000 до 10 000, а на Большой эстраде в Межапарке в рамках первой очереди - с 22 000 до 30 000.

Еще по этой теме
Реконструкцию эстрады в Межапарке за 18 млн евро планируется начать в мае 2017 года

Реконструкцию эстрады в Межапарке за 18 млн евро планируется начать в мае 2017 года

Техпроект перестройки Большой эстрады в Межапарке будет разработан к началу 2017 года

Техпроект перестройки Большой эстрады в Межапарке будет разработан к началу 2017 года

Рижская дума представила проект реконструкции эстрады в Межапарке

Рижская дума представила проект реконструкции эстрады в Межапарке


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 270000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1100348 EUR

reklama.vesti.lv

Японская принцесса откажется от титула ради любви Wo&Men

Японская принцесса откажется от титула ради любви

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа Showbiz

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа

СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию Hi-Tech

СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию

В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей Hi-Tech

В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017» Showbiz

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017»

Строительство

в латв

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 