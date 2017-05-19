Омбудсмен: жизнь с точки зрения прав человека становится лучше

Юрис Янсонс
 

Юрис Янсонс. Фото: LETA

Органы госуправления, в частности, Минюст и Министерство внутренних дел в своей работе все чаще исходят из постановлений Европейского суда по правам человека, а это означает, что жизнь в Латвии с точки зрения прав человека становится лучше, заявил Латвийскому радио омбудсмен Юрис Янсонс.

По словам омбудсмена, это очень хорошая новость.

Основными проблемами в области прав человека Янсонс назвал вопросы, связанные с правом на жизнь, запрет пыток, право на свободу и безопасность, запрет на рабство и принудительный труд.

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На вопрос, действительно ли все это актуально и в Латвии, Янсонс ответил, что в какой-то степени актуально. Особенно острым он считает вопрос о праве на неприкосновенность частной жизни. Были случаи, когда этот вопрос становился актуальным в связи с нарушениями со стороны правоохранительных органов.

Также очень актуален вопрос права на свободу собраний, сказал омбудсмен.

Сегодня в Министерстве юстиции состоится ежегодная дискуссия о правах человека, посвященная 20-летию присоединения Латвии к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.


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